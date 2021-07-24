Умер украинец, попавший в аварию в Польше

В посольстве сообщили о смерти мужчины. Фото: TVN24

Умер гражданин Украины, который попал в аварию в Польше

Еще четыре украинца находятся в больнице. Двух выписали, сообщает посольство Украины в Польше.

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"По состоянию на 16:30 в медицинских учреждениях находятся четыре гражданина Украины, двух граждан выписали из больницы. К сожалению, один гражданин Украины погиб в результате ДТП", - говорится в сообщении.

В Лодзинское воеводство Польши пьяная водитель въехала в автобус с украинскими. Автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе 784 в селе Выгода вблизи города Радомско около 06:00.