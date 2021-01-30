Умер одиннадцатиклассник, который пережил клиническую смерть в школе

В Запорожье сегодня ночью, 30 января, умер 16-летний Александр Кудинов, который пережил клиническую смерть перед уроком в общеобразовательной школе №15.
Об этом сообщила мать мальчика. Информацию подтвердили и врачи Запорожской областной детской больницы, пишет Forpost.
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Известно, что парень находился в состоянии медикаментозной комы, дышать ему помогал аппарат искусственной вентиляции легких.
Врачи применяли препараты, которые стимулируют кровообращение и сердечную деятельность, но тщетно - у парня остановилось сердце.
Трагедия произошла 27 января в школе №15. Парень потерял сознание и пережил клиническую смерть. В заведение приехали сразу 2 "скорых". Медики 40 мин. реанимировали одиннадцатиклассника. Затем его перенесли в "скорую" и доставили в больницу. По словам медиков, он пережил клиническую смерть. Находится в медикаментозной коме.
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