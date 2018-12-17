Умер младенец, родители которого не обратились к врачам

В Одесской области умер ребенок. Фото: УНИАН

В Одесской области от острой респираторной инфекции умер младенец.

Ребенку исполнилось одного года, сообщили в Одесском областном лабораторном центре МЗ, передает "Сегодня".

"На прошлой неделе в Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенок до одного года", - говорится в сообщении.

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При этом медики отметили, что с помощью врачей родители не обращались.

В селе Купичев Турийского района на Волыни внезапно умер 8-месячный мальчик. Трагедия произошла утром 13 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.