Умер мальчик, который поджег себя во время игры спичками

Мальчик играл спичками, и на нем загорелась одежда Фото: vinbazar.com

В Шаргородский районной больнице Винницкой области умер 4-летний мальчик, который поджег себя, когда играл спичками.

У ребенка на теле было почти 90% ожогов, пишет Vinbazar. На нем вспыхнула одежда.

Родители были на улице.

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В полиции открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

В Шаргородскую районную больницу 4-летнего мальчика с ожогами привезли 28 февраля. Родители оставили его на старших братьев и пошли заниматься хозяйством. В это время ребенок взял спички и закрылся в туалете, чтобы поиграть. В одно мгновение на мальчике вспыхнула одежда.