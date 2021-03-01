4-летний мальчик поджег себя, пока родители были на улице

В Винницкой области 4-летний мальчик получил дома тяжелые ожоги.
Трагедия произошла 28 февраля. Ребенок закрылся в туалете и там жег спички, пишет Голос.UA. В одно мгновение на мальчике вспыхнула одежда.
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Известно, что в доме находились старшие братья. Родители в это время на улице занимались хозяйством.
Мальчик получил почти 90% ожогов тела. Сейчас его пытаются спасти врачи.
В селе Крымка Первомайского района Николаевской области 4-летний мальчик поджег дом. Воспользовался моментом, когда бабушка оставила малыша на несколько минут.
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