В Николаевской области 4-летний мальчик играл со спичками и поджег дом. Фото: mk.dsns.gov.ua

В селе Крымка Первомайского района Николаевской области 4-летний мальчик поджег дом. Воспользовался моментом, когда бабушка оставила малыша на несколько минут.

Загорелось днем ​​15 февраля во частном жилом доме на ул. Гречаного, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Мальчик за короткое время отсутствия бабушки нашел спички и поджег диван в одной из комнат дома. К счастью, женщина быстро вернулась в дом и успела забрать оттуда малого. До прибытия пожарных огонь, который быстро распространялся по дому, пытались самостоятельно потушить соседи", - говорится в сообщении.

Спасатели за час ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. И провели беседу с хозяйкой дома.

На Львовщине 2-летний мальчик играл спичками и погиб. Он был дома вместе с 6-летним братом и 4-летней сестрой. Мать оставила их одних.