Умер 8-летний ребенок, которого раздавила бетонная плита

В Доброполье Донецкой области утром 14 мая скончалась 8-летняя девочка, которую возле подъезда дома раздавила бетонная плита. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.
Еще трое детей, которые пострадали, находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает.
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Открыто уголовное производство с квалификацией "служебная халатность".
Днем 13 мая бетонная стена возле подъезда многоэтажного дома упала на четырех детей, которые гуляли на улице. 8-летняя девочка была доставлена в реанимацию. Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.
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