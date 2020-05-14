Улицу засыпало деньгами: неизвестные взорвали банкомат

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестные взорвали банкомат, который расположен в мини-маркете по улице Киргизской.

Происшествие случилось 14 мая в 4:31. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Осмотр места происшествия продолжается", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленников ищут. Им грозит до 10 лет за решеткой.

В ночь на 26 апреля в Харькове взорвали банкомат на проспекте Тракторостроителей. Кадры преступления снял очевидец событий. На них видно, что с места после взрыва убегают три человека с сумкой, в которой вероятно были кассеты с деньгами.