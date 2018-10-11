Уличный конфликт между мужчинами закончился убийством

На столичной Борщаговке мужчина защищался и зарезал оппонента. Фото: Сергей Бумер

На столичной Борщаговке конфликт между двумя мужчинами закончился смертельным ножевым ранением. Произошло это в ночь на 11 октября, пишет Информатор.

"Убийство произошло около 2:00, на углу дома по адресу Симиренко, 14/9. По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Конфликт перерос в драку. Мужчина достал нож и ранил другого в бедро. Порез зацепил бедренную артерию. От полученных ранений 39-летний мужчина истек кровью ", - говорится в сообщении.

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На место прибыли медики, однако лишь констатировали смерть. Убийца своей вины не отрицал. Признался полиции, что нож применил в качестве самообороны. Однако не ожидал, что драка закончится убийством. Сейчас следователи выясняют обстоятельства.

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