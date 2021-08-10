Уличный "гонщик" устроил масштабное ДТП

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 33-летний мужчина за рулем BMW на скорости влетел в Audi, которую от удара отбросило на остановку общественного транспорта. Повреждения получили еще один BMW и Skoda, оказавшиеся рядом. Пострадали четыре человека.

Авария произошла на четвертой станции Большого Фонтана сегодня, 10 августа, около 12:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель превысил разрешенную скорость и допустил столкновение. В результате травмирован он и три человека, находившиеся на трамвайной остановке - 23-летний мужчина и две женщины 72 и 76 лет. Всех доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Госпитализировали только водителя", - рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос открытия уголовного производства.

В Мелитополе Запорожской области водитель на Honda влетел в остановку и снес газетный киоск. Авария произошла на ул. Богдана Хмельницкого. Водитель якобы был пьян, получил серьезные травмы, его забрала "скорая".