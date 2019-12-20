Украли миллион, который пенсионерка хранила дома

Из квартиры одесской пенсионерки украли все ее сбережения - более миллиона гривен.
Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, который делал ремонт в квартире, сообщили в ГУ НП в Одесской области.
Мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и похитил деньги из шкафа.
"Как только 69-летняя женщина обнаружила отсутствие наличности, сразу обратилась с заявлением в Приморский отдел полиции. Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался ранее судимый местный житель ", - рассказали в полиции.
У мужчины изъяли часть наличности и вещи, приобретенные на похищенные деньги. Также объявили о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей.
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