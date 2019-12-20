Украли миллион, который пенсионерка хранила дома

В одесской пенсионерки похитили миллион. Фото: minfin

Из квартиры одесской пенсионерки украли все ее сбережения - более миллиона гривен.

Злоумышленником оказался 26-летний мужчина, который делал ремонт в квартире, сообщили в ГУ НП в Одесской области.

Мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и похитил деньги из шкафа.

"Как только 69-летняя женщина обнаружила отсутствие наличности, сразу обратилась с заявлением в Приморский отдел полиции. Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался ранее судимый местный житель ", - рассказали в полиции.

У мужчины изъяли часть наличности и вещи, приобретенные на похищенные деньги. Также объявили о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей.

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