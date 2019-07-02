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вторник, 02 июля 2019 15:40

Украла деньги: мужчина до смерти забил мать

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В селе Красиловка Броварского района Киевской области сын забил до смерти мать.

Причиной стало то, что якобы женщина украла деньги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua
  В с. Красиловка Броварского района Киевской области сын забил до смерти мать
В с. Красиловка Броварского района Киевской области сын забил до смерти мать

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"Сын нанес матери тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате кровопотери, шока и многочисленных переломов", - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. За убийство матери его могут посадить на 10 лет.

С 7-го этажа дома на проспекте Центральном в Николаеве выпала женщина. Потерпевшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. Находясь изрядно навеселе, мужчина снова устроил дебош, во время которого столкнул мать с балкона дома.

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