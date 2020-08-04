Украинскую топ-модель избили на турецком пляже

В Турции во время отдыха охрана отеля избила известную украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и его друзей.

Это случилось на курорте Чешме, сообщила Дарья в Instagram.

Автор: nstagram.com/dariakyryliuk Известную украинскую топ-модель Дарью Кирилюк избила во время отдыха в Турции охрана отеля

"Я не хочу молчать о том, что произошло со мной, моим парнем и нашей группой. Нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты, включая меня, ребята очень пострадали. Мы предоставили полиции подробные отчеты", - сообщила пострадавшая.

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На ЧП отреагировал министр культуры и туризма Турции в Twitter. Он осудил нападение в туристическом районе, особенно в отношении женщины.

"Я осуждаю ужасное нападение в Чешме в пятницу вечером, этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины", - написал он.

Дарья Кирилюк родилась в Украине. В 18 лет девушка начала модельную карьеру в США, работала в Италии, Франции, Германии. Она основала бренд по производству экологических товаров в качестве замены вредных для природы аналогов, в частности пластиковых пакетов, соломинок для напитков.