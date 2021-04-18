Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше

В Польше нашли мертвым украинца. Фото: tvrepublika.pl

В Польше нашли мертвым 41-летнего заробитчанина из Украины.

Мужчина проживал в городе Езорна, в Галевице. Об этом сообщает TV Republika со ссылкой на местную полицию.

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"Гражданин Украины исчез из дома, где он проживал, 15 апреля после полуночи.

В результате поисков в тот же день неподалеку в лесу нашли обувь мужчины. На следующий день тело украинца обнаружили в лесном массиве", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, тело мужчины обнаружили в 500 метрах от места, где он проживал. Следствие продолжается.

В Польше в городе Новый Томышль Великопольского воеводства умер 37-летний украинец. Он шел по улице, внезапно потерял сознание и упал на тротуар. Очевидцы вызвали медиков, по прибытию те констатировали смерть украинца.