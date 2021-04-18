Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 657
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 360
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1026
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 513
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1287
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 666
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1719
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 945
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
5
3
5
7
3
Женщина сожгла себя в подъезде дома
Женщина сожгла себя в подъезде дома
&quot;Ищу мальчика для порно-фотосессии&quot; - мужчина раздавал непристойные приглашения школьникам
"Ищу мальчика для порно-фотосессии" - мужчина раздавал непристойные приглашения школьникам
Автомобиль влетел в рынок: есть пострадавшие
Автомобиль влетел в рынок: есть пострадавшие
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Трактор на трассе оставил от легковушки только лом: кадры жуткой аварии
Трактор на трассе оставил от легковушки только лом: кадры жуткой аварии
Видео
Все видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
Иностранца выловили с лимана в 300 м от берега
Иностранца выловили с лимана в 300 м от берега
В столице автомобили провалились под асфальт
В столице автомобили провалились под асфальт
2-летний мальчик всю ночь бродил по лесу: как накажут родителей
2-летний мальчик всю ночь бродил по лесу: как накажут родителей
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 657
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 360
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1089
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2007
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 792
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 747
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
воскресенье, 18 апреля 2021 14:20

Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше

  Комментировать
Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше
В Польше нашли мертвым украинца. Фото: tvrepublika.pl

В Польше нашли мертвым 41-летнего заробитчанина из Украины.

Мужчина проживал в городе Езорна, в Галевице. Об этом сообщает TV Republika со ссылкой на местную полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Египте загадочной смертью умер 21-летний украинец

"Гражданин Украины исчез из дома, где он проживал, 15 апреля после полуночи.

В результате поисков в тот же день неподалеку в лесу нашли обувь мужчины. На следующий день тело украинца обнаружили в лесном массиве", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, тело мужчины обнаружили в 500 метрах от места, где он проживал. Следствие продолжается.

В Польше в городе Новый Томышль Великопольского воеводства умер 37-летний украинец. Он шел по улице, внезапно потерял сознание и упал на тротуар. Очевидцы вызвали медиков, по прибытию те констатировали смерть украинца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
апреля

Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч

Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"

Свадьба актрисы и князя обошлась дороже, чем у королевы Великобритании

Создали телеграфный аппарат

Гетман возглавил восстание казаков

В результате теракта против посольства погибли 63 человека

При восхождении на Эверест погибли 16 альпинистов

Самая дорогая пицца стоит более €8 тыс. - интересные факты о блюде

Самое читаемое
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 12798
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 6048
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5400
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 3726
Озвучили условия вступления Украины в Евросоюз
Озвучили условия вступления Украины в Евросоюз Просмотров: 2574
Происшествия
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
 Просмотров: 27
24-летний пограничник застрелился во время несения службы
24-летний пограничник застрелился во время несения службы Просмотров: 153
Авто с людьми влетело в пруд. Все погибли
Авто с людьми влетело в пруд. Все погибли Просмотров: 396
Роковое столкновение Daewoo и ВАЗ: тела погибших и пострадавшего вырезали из машин
Роковое столкновение Daewoo и ВАЗ: тела погибших и пострадавшего вырезали из машин Просмотров: 306
Семья с 2-летним ребенком отравилась угарным газом
Семья с 2-летним ребенком отравилась угарным газом Просмотров: 243
Больше всего комментируют
11
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
7
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
4
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
3
Мавзолей Ленина открыли после карантина
2
Пишний бюст
Голосов: 147
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть