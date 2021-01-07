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пятница, 08 января 2021 05:25

Украинский самолет сбили двумя ракетами. Никто не выжил
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Год назад, 8 января, в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

11 погибших были гражданами Украины. Это пассажиры: 61-летняя Ольга Кобюк и Елена Малахова, 38 лет. Остальные - члены экипажа: бортпроводники 27-летняя Екатерина Статник, Мария Микитюк, 24 года, 28-летняя Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, 25 лет, 24-летний Денис Лихно, Игорь Матьков, 34 года, второй пилот 48-летний Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин, 42 года, и командир экипажа Владимир Гапоненко, 50 лет.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа
Фото: 112
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа

Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров. Два человека так и не сели в самолет. На следующий день в Иран отправился борт авиации ВСУ с 45 специалистами различных отраслей, которые были привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Впрочем 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.

Ход событий

Авария произошла около 4:30 утра по киевскому времени. Всего через несколько минут после взлета очевидцы сняли, как самолет загорелся, резко начал терять высоту и разбился.

Первым о падении Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" сообщил личное иранское новостное агентство Tasnim. К вечеру 9 января американское издание Newsweek, а также телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники сообщили, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета. Впоследствии версию о попадания ракеты в самолет озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а американский президент Дональд Трамп назвал авиакатастрофу "подозрительной". По его словам, полет проходил над беспокойным районом, поэтому "кто-то мог просто ошибиться".

В ночь на 11 января в британская газета The Guardian заявила, что военные Ирана якобы перепутали самолет МАУ, который вылетел из аэропорта Тегерана, с "враждебным" объектом США и сбили его ракетой. Отмечается, что было выпущено две ракеты российского производства. Речь идет скорее всего о "Тор-М1", которые Тегеран купил у Москвы в 2005 году. Дальность поражения - 12 километров.

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Утром 11 января официальный Иран заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ рейсом "Тегеран-Киев". В официальном заявлении говорилось о том, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Расшифровка "черных" ящиков

Сначала Иран заявил, что самостоятельно займется самописцами и якобы начал их расшифровывать. Впрочем, через несколько дней Тегеран заявил, что не имеет соответствующего оборудования и готов передать ящики Франции. Затем Иран неоднократно отказывался передавать самописцы.

Таким образом Иран задерживал выдачу "черных ящиков" до лета и только в июле отослал их на экспертизу во Францию. Там их начали расшифровывать 20 июля, а уже 23 июля завершили предварительный анализ обоих бортовых самописцев сбитого под Тегераном самолета. Во время процесса извлечения данных из самописцев присутствовали представители США, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Расшифровка "черных ящиков" Boeing 737 показывает, что в взбитый в Иране украинский самолет попали двумя ракетами с интервалом в 25 секунд. И в этом промежутке пассажиры были еще живы. Вторая ракета точно попала в самолет. А первая лишь задела шрапнелью. Это повредило радиолокационную систему и самописцы. Записи свидетельствуют: украинские пилоты до конца пытались спасти поврежденную машину.

Завершение следствия и выплаты компенсаций

Иран передал Украине финальный технический отчет о катастрофе под Тегераном вечером 31 декабря. Сделали это с 5-й попытки, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Все компетентные органы тщательно изучают отчет. Нужно внести некоторые правки. МИД Украины имеет 60 дней для внесения предложений и замечаний к материалам. После этого в течение 30 дней Иран должен доработать отчет. Документ смогут обнародовать только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации.

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30 декабря правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере $ 150 тыс. семьям погибших в катастрофе. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Наказаны ли виновные

Официальный Иран признал сбивание украинского самолета и назвал его ошибочным. После трагедии министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что человек, который ошибочно сбил украинский самолет МАУ под Тегераном, находится в тюрьме. Сообщалось, что вероятных виновников катастрофы украинского самолета под Тегераном арестовали еще 14 января. Всего подозреваемых шесть.

В ноябре заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что виновным в сбивании самолета МАУ под Тегераном грозит три года тюрьмы. По его словам, дело расследуется по статьям 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ, где предусмотрены особенности наказание за непредумышленное убийство или убийство по неосторожности.

Мамедов отметил, что неизвестно, понесут ли наказание должностные лица. Они своим статусом ответственные за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

Он также отметил, что иранская сторона не допустила украинскую сторону к допросу подозреваемых, обосновывая это тем, что речь идет о государственной тайне.

С украинцами, погибшими в авиакатастрофе под Тегераном, прощались в столичном аэропорту "Борисполь" 19 января. Прощание длилось 8 часов.

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