Украинский самолет сбила иранская ракета - премьер-министр Канады Трюдо

Канадская разведка сообщает, что самолет сбили. Фото: Reuters

Украинский самолет в Иране сбила ракета "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об этом на пресс-конференции в Оттаве, передает УНИАН.

На это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

По разведданным из нескольких источников украинский самолет случайно сбил Иран.

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"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников, которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Возможно, это было сделано сознательно", - заявил Трюдо.

Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек – пассажиры и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе попадание в лайнер ракеты "Тор". Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В неё входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.