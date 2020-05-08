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пятница, 08 мая 2020 12:43

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета

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Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Фото: РБК

Четыре месяца назад, утром 8 января, в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

11 погибших были гражданами Украины. Это пассажиры: 61-летняя Ольга Кобюк и Елена Малахова, 38 лет. Остальные - члены экипажа: бортпроводники 27-летняя Екатерина Статник, Мария Микитюк, 24 года, 28-летняя Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, 25 лет, 24-летний Денис Лихно, Игорь Матьков, 34 года, второй пилот 48-летний Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин, 42 года, и командир экипажа Владимир Гапоненко, 50 лет.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

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Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. На следующий день доказательства сбивания ракетой нашли и украинские эксперты, которые работали на месте происшествия и в конце получили доступ к передней части самолета.

Следствие по делу продолжается. Пандемический кризис усложняет ситуацию, однако на переговорном процессе это существенно не сказался, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Бортовые самописцы сбитого самолета до сих пор не расшифрованы. Но глава МИД настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, "черных ящиков" в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

"Иранская сторона стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности", - сообщил Кулеба.

Ведутся переговоры о выплате положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение у Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - ​​воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана. Черные ящики являются "одними из самых передовых в своем классе в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования.

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Дата
08
мая

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета

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