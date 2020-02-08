Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Фото: РБК

Месяц назад, утром 8 января, в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

11 погибших были гражданами Украины. Это пассажиры: 61-летняя Ольга Кобюк и Елена Малахова, 38 лет. Остальные - члены экипажа: бортпроводники 27-летняя Екатерина Статник, Мария Микитюк, 24 года, 28-летняя Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, 25 лет, 24-летний Денис Лихно, Игорь Матьков, 34 года, второй пилот 48-летний Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин, 42 года, и командир экипажа Владимир Гапоненко, 50 лет.

Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, но два человека так и не сели в самолет. На следующий день в Иран отправился борт авиации ВСУ с 45 специалистами различных отраслей, которые были привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

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Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Появились фото обломков ракет, которыми могли сбить самолет, а также видео момента трагедии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные исследований и стран-союзников сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух.

На следующий день доказательства сбивания ракетой нашли и украинские эксперты, которые работали на месте происшествия и в конце получили доступ к передней части самолета.

Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

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Президент Ирана Хасан Роухани назвал трагедию "непростительной ошибкой" и заявил, что страна продолжит расследование катастрофы украинского самолета. Но на сегодня Иран до сих пор не обнародовал записи из "черных ящиков". Пять стран, граждане которых погибли в сбитом самолете рейса PS752, требуют у Ирана предоставить "черные ящики" для расследования. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовало Министерство иностранных дел Канады по итогам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

Отмечается, что стороны согласились в необходимости давления на Тегеран. Также страны будут добиваться, чтобы Иран выплатил равную компенсацию для семей погибших в авиакатастрофе.

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение возле Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля - ​​воздух" малого радиуса действия. Это были ракеты Tor-M1, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана. Черные ящики являются "одними из самых передовых в своем классе в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования.