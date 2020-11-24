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вторник, 24 ноября 2020 12:14

Украинский дизайнер погиб в ДТП

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Украинский дизайнер погиб в ДТП
Украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП. Фото: facebook.com/petro.nesterenkolanko

В селе Бартатов Городокского района Львовской области 34-летний водитель Nissan сбил на пешеходном переходе 37-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Авария произошла 23 ноября около 22:10, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водителя задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Устанавливаются все обстоятельства аварии", - сказано в сообщении.

Погибший - известный украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Печальную новость о смерти дизайнера подтвердили его друзья.

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"Вчера Петр нарисовал и подарил мне картину. Сказал, что это я, человек, от которого идет много света. А сегодня его уже нет", - написала в Facebook знакомая Елена Заблоцкая.

Друзья и знакомые выражают в комментариях соболезнования родным погибшего.

Виновнику аварии грозит до 8 лет тюрьмы.

Вблизи села Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области в аварии погиб 20-летний Игорь Демченко. Был сыном супругов 37-летней Марьяны и 39-летнего Игоря Рознетовских с Болграда, которых ночью 16 сентября 2016-го зарезал знакомый семьи, 24-летний Сергей Глушков.

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