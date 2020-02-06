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четверг, 06 февраля 2020 11:12

Украинский автобус загорелся в Польше

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Украинский автобус загорелся в Польше
Известно, что возгорание произошло в задней части автобуса. Фото: 24tv.ua

Украинский автобус загорелся в Лодзинском воеводстве Польши вечером 5 февраля.

Пожар произошел незадолго до 18 часов на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь, сообщил Яцек Плисецкий из Главного управления национальных дорог и автомагистралей Польши.

В автобусе из Украины путешествовало 8 человек. Всех эвакуировали еще до приезда пожарных. На момент прибытия пяти пожарно-спасательных команд автобус уже весь был в огне.

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Известно, что возгорание произошло в задней части автобуса.

На время спасательной операции дорогу в направлении Гданьска полностью перекрыли. Примерно через час левую полосу разблокировали, однако в течение некоторого времени на этом участке были проблемы с дорожным движением.

На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района загорелся двухэтажный пассажирский автобус международного сообщения Харьков-Познань. Возгорание произошло в моторном отсеке. До приезда спасателей водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя.

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