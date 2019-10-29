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вторник, 29 октября 2019 17:25

Украинские зароботчане разбились в Венгрии
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Украинские заробитчане попали в аварию в Венгрии. Семеро пострадавших
Фото: Mukachevo.net
Украинские заробитчане попали в аварию в Венгрии. Семеро пострадавших
Украинские заробитчане попали в аварию в Венгрии. Семеро пострадавших

28 октября украинские зароботчане попали в аварию в Венгрии.

Микроавтобус с украинцами на скорости врезался в отбойник, а затем вылетел в кювет, где перевернулся. Авария произошла на перекрестке шоссейных дорог 41 и 403 вблизи города Ниредьгаза, сообщает Мukachevo.net.

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Пострадали 7 человек, по информации полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег. Один из пассажиров в крайне тяжелом состоянии, его пришлось освобождать спасателям. Пострадавших немедленно доставили в больницу.

Причиной аварии могли стать сильный туман или невнимательность водителя.

В венгерском городе Ниредьгаза разбился микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинцы. Пострадали 10 человек, из них шестеро - с тяжелыми травмами. Авария произошла ночью 19 октября.

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Дата
29
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