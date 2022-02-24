Украинские войска уничтожили 15 вражеских танков в Сумской области

В Сумской области украинские войска уничтожили 15 российских танков.

Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Сумское направление: "Джавелины" уничтожили 15 вражеских танков", - написала парламентарий.

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Советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова уточнила, что бронетехнику уничтожили близ Глухова.

"В районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72", – написала она.

Автор: t.me/uaobozrevatel

По информации нардепа Алексея Гончаренко, на сумском направлении россияне понесли потери в живой силе и отступают.

"Противник несёт большие потери в районе Сум! Войска ВСРФ отступили обратно в сторону Конотопа. Один из танков уничтожен противотанковым комплексом nlaw. Пленных взять не удалось, все вернутся на родину в цинке", - написал Гончаренко у Telegram.

В Сумской области идут бои. Пограничники, Вооруженные силы Украины и Нацгвардия отражают атаки русских войск. Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.