Украинские воины в Сумской области оттеснили россиян и вышли на государственную границу

Украинские пограничники совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в четверг.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области", - заявил.

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"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины", - добавил секретарь СНБО.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.