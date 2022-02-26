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суббота, 26 февраля 2022 06:26

Спецтема: Напад Росії на Україну

Украинские воины отстояли аэродром в Василькове. Российские оккупанты попали в плен - СМИ

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Украинские воины отстояли аэродром в Василькове. Российские оккупанты попали в плен - СМИ
Фото: Pixabay.Российские десантники в Василькове заблокированы.

После падения российского ИЛ-76 в Василькове остались живы российские военные.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Четыре русских военных попали в плен.

"4 - пленных, умоляют Путина не посылать больше никого в украинский ад", - сообщил Цымбалюк.

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Около 10 солдат России отстреливаются.

"Им выставлен ультиматум: сложить оружие или уничтожено", - отметил журналист.

Цымбалюк добавил, что сейчас полоса под контролем наших воинов.

"Полоса под надежным огневым контролем. Никто сюда без разрешения не приземлится", - подчеркнул он.

Возле Василькова в Киевской области российские военные переоделись в форму полиции Украины и расстреляли бойцов на КПП. Там произошли бои за аэродром. По информации украинских военных, именно в этот город Россия решила взорвать свой десант.

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