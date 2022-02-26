Украинские воины отстояли аэродром в Василькове. Российские оккупанты попали в плен - СМИ

После падения российского ИЛ-76 в Василькове остались живы российские военные.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
Четыре русских военных попали в плен.
"4 - пленных, умоляют Путина не посылать больше никого в украинский ад", - сообщил Цымбалюк.
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Около 10 солдат России отстреливаются.
"Им выставлен ультиматум: сложить оружие или уничтожено", - отметил журналист.
Цымбалюк добавил, что сейчас полоса под контролем наших воинов.
"Полоса под надежным огневым контролем. Никто сюда без разрешения не приземлится", - подчеркнул он.
Возле Василькова в Киевской области российские военные переоделись в форму полиции Украины и расстреляли бойцов на КПП. Там произошли бои за аэродром. По информации украинских военных, именно в этот город Россия решила взорвать свой десант.
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