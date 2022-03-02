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среда, 02 марта 2022 18:13

Спецтема: Напад Росії на Україну

Украинские воины освободили Макаров

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Украинские воины освободили Макаров
ВСУ освободили Макаров. Фото: facebook.com/makariv

Вооруженные силы Украины освободили Макаров на Киевщине и закрепились там.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"14 отдельная мотопехотная бригада имени князя Романа Великого и 95 отдельная десантно-штурмовая бригада освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", - написал Залужный.

Подробности операции пока не сообщаются.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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