Украинские военные под Киевом уничтожили 6 танков и БМП оккупантов

Под Киевом украинские войска разбили российских оккупантов. Фото: oukr.info

В среду, 9 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили под Киевом шесть танков и одну БМП российских оккупантов. Они использовали ПТРК "Стунга" и "Корсар", подготовленные для отправки на экспорт.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook.

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Он отметил, что таким образом воспользоваться противотанковыми ракетными комплексами обучались силы терробороны и спецназначения.

"Во время подготовки мы овладевали новыми формами и способами применения подразделений, а именно асимметричными действиями. Сейчас ВСУ в реальных боевых условиях отрабатывают то, чему учились, привлекая силы терробороны и специального назначения", - отметил Залужный.

Он отметил, что подразделения были вооружены экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар". Их передало ВСУ конструкторское бюро "Луч".

В соцсети показали, как 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники в Харьковской области. В колонне было семь единиц военной техники. Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет. Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.