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понедельник, 17 мая 2021 13:53

Украинские студенты погибли во время отдыха в Турции

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Украинские студенты погибли во время отдыха в Турции
В Турции в ДТП погибли студенты из Сум Александр Попов и Анастрасия Пришко. Фото: facebook.com/biemsumdu

В Турции во время отдыха погибли студенты Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ Александр Попов и Анастасия Пришко.

Они попали в ДТП. Об этом сообщается на странице института в соцсети.

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"Вчера погибли двое наших студентов: Попов Александр и Пришко Анастасия. Совсем юные. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара. Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами" , - говорится в сообщении.

Анастасия и Александр были на отдыхе в Турции. Взяли напрокат авто, однако не справились с управлением и попали в аварию, отмечает "Данкор".

В смертельном ДТП в Португалии погибли 22-летний житель Черновцов и его 18-летняя невеста. Предварительно известно, что автомобили ехали в разных направлениях, но водитель одного из них не справился с управлением.

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