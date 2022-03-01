Оккупантов оставили без связи украинские операторы. Фото: 24tv.ua

Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Сейчас вражеские войска все чаще отбирают телефоны у граждан.

Поэтому важно, как можно скорее сообщить об отобранном телефоне оператору, чтобы тот заблокировал номер.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.