Украинские моряки погибли в Африке - СМИ

Судно Atlantic Harmony, на котором погибли украинцы, принадлежит турецкой компании. Фото: Украинские новости

На территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли двое моряков из Херсона.

Моряки скончались от отравления, сообщает издание "Таврия News".

По непроверенной информации, погибли трое моряков.

Судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга.

На данный момент судно находится в Кабо-Верде, ведется следствие.

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В Греции очередной украинский моряк 40-летний Денис Бровченко получил срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев. Греческая судебная система приговорила его к 180 годам тюрьмы,