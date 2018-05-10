Украинские моряки погибли в Африке - СМИ

На территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли двое моряков из Херсона.
Моряки скончались от отравления, сообщает издание "Таврия News".
По непроверенной информации, погибли трое моряков.
Судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга.
На данный момент судно находится в Кабо-Верде, ведется следствие.
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В Греции очередной украинский моряк 40-летний Денис Бровченко получил срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев.
Греческая судебная система приговорила его к 180 годам тюрьмы,
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