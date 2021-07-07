Украинская туристка в Египте врезалась головой в борт лодки: показали видео

Украинка врезалась головой в борт катера в Египте. Фото: скриншот

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх туристка из Украины врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте.

У нее разорвано ухо, трещины в позвонках и сотрясение мозга. Видео инцидента опубликовали в Facebook на странице сообщества I love Dahab.

"Канат случайно оборвался, и ее унесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий. Не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт. Итог: 15 швов, разорванное ухо , трещины в позвонках, сотрясение мозга", - написала пользователь Елена Лютикова.

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По ее словам, врачи хотят быстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь "пожимает плечами".

"Никаких компенсаций никто не предлагает. Даже новые авиабилеты нужно покупать за свой счет. Это уже второй случай событий на парасейлинге за последние 10 дней", - добавила пользователь.

Туристка из Украины получила травму позвоночника в Таиланде во время экскурсии на катере. Тайцы, которые управляли катером, очень быстро гнали его, так, что нос катера бился о воду, как об асфальт и все пассажиры подпрыгивали. Надежда Крюкова из Киева несколько раз подлетела с сиденья катера и повредила спину, после чего ее буквально парализовало.