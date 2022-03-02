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среда, 02 марта 2022 21:30

Украинская разведка подсчитала потери врага за каждые сутки

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Украинская разведка подсчитала потери врага за каждые сутки
Потери России в Украине составляют в среднем 1,5 тысяч военных суток - Арестович. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Оккупационная армия России во время вторжения в Украину теряет в среднем 1,5 тыс. военнослужащих в сутки. По данным разведки, потери насчитывают более 7 тыс.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Укринформ".

"Наша разведка работает очень умело. Мы знаем много всего, что там происходит, в том числе цифры потерь, которые они (российское руководство. -Gazeta.ua) объявляют у себя на официальных совещаниях. Эти потери уже более 7 тысяч убитыми. Среднее количество, которую они теряют убитыми, 1,5 тыс. в сутки", – сказал Арестович.

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По его информации, командующего 35-й российской армией с тяжелыми ранениями вывезли из-под Киева в Беларусь.

"Сейчас он там в реанимации. Это командующий армией, генерал-лейтенант. Последний военный начальник такого ранга погибал, вероятно, в 1944 или 1943 годах", - заметил Арестович.

Относительно количества пленных российских военных. По словам Арестовича, их много, конкретные цифры сейчас обобщаются.

Министерство обороны России впервые сообщило о потерях в войне с Украиной, которая началась 24 февраля. Погибли 498 российских военных, 1 597 - ранены.

При этом к утру 2 марта Генштаб Вооруженных сил Украины оценивает потери российских войск в примерно 5 840 человек. Оккупанты также потеряли более 800 единиц бронированной техники, более 200 танков, по 30 самолетов и вертолетов.

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