В ГСЧС уточнили данные о количестве погибших гражданских

2 тыс. погибших гражданских в российско-украинской войне являются оценочной цифрой.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, пишет "Суспільне".

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В ведомстве отметили, что установить точное количество жертв среди гражданских жителей Украины пока невозможно.

"Потому что мы точно не знаем, сколько людей действительно находится под обстрелами и под завалами. Поэтому очень прошу не ссылаться на эти данные. Точной цифры мы не знаем", - сообщили в ГСЧС.

Ранее ГСЧС опубликовала данные о погибших гражданских лиц в результате бомбардировок Россией украинских городов в течение последних семи суток.

За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая защитников, сообщали в ведомстве. При выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.