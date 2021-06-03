Украинская альпинистка вляпалась в скандал - подробности

Украинская альпинистка Кристина Мохнацкая попала в скандал, связанный с ее восхождением на самую высокую гору Эверест.

Она собрала спонсорские деньги на восхождение. На вершину она не поднялась, но деньги присвоила себе, рассказал звукорежиссер группы "Океан Эльзы" Влад Ярун в Facebook.

"Кстати, она уже делала подобные трюки. Даже, говорят, когда-то собирала деньги на фейкового онкобольного. Какая страна, такие и спорствумен", - написал Влад.

При этом в комментариях он отметил, что его брат раньше с ней ходил в походы, поэтому он знает, о чем говорит.

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Кроме того, другие пользователи сети также подтвердили, что Кристина Мохнацкая была замешана в аферах.

"Суть же в том, что она наврала, что совершила восхождение. Кому бы она была надо - чмирить ее просто за то, что не сошла? Многие не сошли, никто о них не говорит. Дело в лжи и аферах, которые уже не первый раз ", - отметила Анна Свитла.

Интересно, что известный альпинист из Днепра Дмитрий Семеренко, покоривший Эверест, и его коллеги сообщили, что Кристина не поднялась на Эверест и сказала неправду.

"Я всех людей уважаю и люблю, но не люблю лжецов. Она не поднялась на Эверест. Кристина идет вниз. Потому что она не дошла", - сказал он в стриме в Facebook.

Сама же альпинистка в сети заявила, что взошла на гору и показала фото.

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