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среда, 05 мая 2021 11:50

Украинки устроили обнаженную фотосессию на турецкой яхте

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В Турции в скандал попали девушки из Украины.

Полиция задержала их за фотосессию в стиле ню на яхте, сообщили в Telegram-канале Pavlovsky News.

Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных сняли с другой плавсредства.

Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогам всех девушек из Украины отпустили.

Автор: t.me/pavlovskynews
  В Турции украинки снимались обнаженные
В Турции украинки снимались обнаженные

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"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девушками, и с другой яхты нас сняли. Каким-то образом это попало в Paper News, и нас задержала полиция", - рассказала девушка на видео.

Также на видео украинка советует всем девушкам, которые хотят сниматься обнаженными, не отмечать свою локацию, а тщательно скрываться.

4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы из соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео. Позже стало известно, что среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию, были гражданки Украины.

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05
мая

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