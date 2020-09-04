Украинка добилась в Европейском суде выплаты компенсации за домашнее насилие

Женщина неоднократно терпела от своего мужа насилие Фото: ua.112.ua

Женщине из города Ровно Европейский суд по правам человека присудил 4,5 тыс. евро компенсации. Она вместе с детьми неоднократно терпела от мужа насилие. Ни один суд в Украине не дал оснований выселить тирана из квартиры.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook юрист общественной организации "Женские перспективы" Галина Федьковича.

"Хочется верить, что сейчас у тех судей отпадут сомнения в том, что если обидчика привлекают к ответственности за домашнее насилие, то это основание для его выселения.", - написала юрист.

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У 38-летней женщины начали ухудшаться отношения с мужем. Он злоупотреблял спиртным. Из-за этого мужчина часто начинал споры, преследовал жену и детей. Иногда он совершал физическое насилие над женой. Она очень боялась нападений мужа, поэтому бежала к родственникам и знакомым.

Однажды обидчик избил жену и сломал ей нос. У нее были кровоизлияния в глазах. Женщина неоднократно обращалась в полицию и получила поддержку местного адвоката. Они вместе добились справедливости в Европейском суде по правам человека.

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