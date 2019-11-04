Украинец тяжело травмировался в смертельном ДТП в Польше

3 ноября в Польше произошла смертельная ДТП.
Погибли двое поляков, 21-летний украинец - получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на полицию в городе Кемпно в Великопольском воеводстве.
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat съехал с дороги и врезался в придорожное дерево. 31-летний водитель и 39-летний пассажир погибли на месте.
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Гражданин Украины в тяжелом состоянии вертолетом был доставлен в больницу в Кемпне.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
В Польше в ужасном ДТП погиб гражданин Украины. Трагедия произошла в городке Юзефув, на пути из Отвоцка в Варшаву. Украинец, который находился за рулем легковушки, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.
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