Украинец тяжело травмировался в смертельном ДТП в Польше

В Польше в ДТП погибли двое поляков, 21-летний украинец - получил тяжелые травмы. Фото - facebook.com/PolicjaPL

3 ноября в Польше произошла смертельная ДТП.

Погибли двое поляков, 21-летний украинец - получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на полицию в городе Кемпно в Великопольском воеводстве.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat съехал с дороги и врезался в придорожное дерево. 31-летний водитель и 39-летний пассажир погибли на месте.

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Гражданин Украины в тяжелом состоянии вертолетом был доставлен в больницу в Кемпне.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В Польше в ужасном ДТП погиб гражданин Украины. Трагедия произошла в городке Юзефув, на пути из Отвоцка в Варшаву. Украинец, который находился за рулем легковушки, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.