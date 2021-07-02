Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню

В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали пассажира, который пытался незаконно ввезти в Украину бриллианты. Ценное камни спрятал в нижнем белье.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA/

"Камни общей массой более 14 карат и девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами, ввозил наш соотечественник, который возвращался авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор", - говорится в сообщении.

На вопрос таможенников, имеет ли мужчина товары для декларирования, он ответил нет.

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"Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя таможенники обнаружили во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей", - добавили в сообщении.

После этого мужчина выдал еще один полиэтиленовый пакетик, в котором шесть пакетов с прозрачным бесцветным камнями. Все это он перемещал в нижнем белье, которое было на нем.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Украшения и драгоценные камни изъяли до решения суда. Их стоимость установят позже.

Такой случай в "Борисполе" произошел не впервые. В ноябре прошлого года 50-летний мужчина и 43-летняя женщина возвращались в Украину из Турции с бриллиантами в нижнем белье. Четыре пакетика с драгоценными камнями весом 23,2 г были в надетых на женщине трусах. Такую же тайник использовал и мужчина. Он на себе скрывал два zip-пакетики с камнями весом 15,9 г.