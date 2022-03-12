Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео

Украинский гранатометчик уничтожил бронетехнику оккупантов. ФОТО: скриншот с видео

Украинский гранатометчик расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров. Это помогло остановить движение вражеской колонны.

После точного выстрела нашего бойца, оккупанты стали разбегаться в разные стороны. Некоторые падали на проезжую часть, чтобы выжить. Это видно по видео, которое в своем телеграмм-канале обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Потрясающее видео", - написал Геращенко.

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Геращенко не уточнил, где и когда именно производилась съемка.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.