Украинец попытался вывезти в Россию военное устройство

Мужчина попытался вывезти оптический визир. Фото: ГНСУ

В Харьковской области в пункте пропуска "Плетеневка" мужчина попытался вывезти в Россию военное оптическое устройство.

Его задержали пограничники, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Событие произошло 13 мая. В пункт пропуска прибыл автобус Setra.

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В ходе проверки в личных вещах 39-летнего гражданина Украины обнаружили оптический визир. Прибор имеет двоякое назначения и может использоваться в военной сфере.

8 мая в пункте пропуска "Звонково" на границе с Венгрией 26-летний мужчина на авто марки Renault пытался вывезти 231 пачку сигарет фирмы Rothmans. Конфискованная контрабанда оценивается в 115 тыс. грн.