В национальном парке обнаружили схроны контрабандистов

Подземные бункеры, оставленные, вероятно, контрабандистами, обнаружили в заповедной зоне песчаной пересыпи национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области.

Об этом сообщил и.о. директора парка доктор биологических наук Иван Русев, пишет "Думская".

Бункеры до этого момента были тщательно засыпаны песком.

Автор: Думская Бункер контрабандистов нашли в заповеднике "Тузловские лиманы"

Один из бункеров был поврежден морской волной, а второй имел приоткрытую крышку. Размеры одного - 2,5 м на 7 м, второго - 3,2 м на 10 м. Высота их - до 2 м.

Автор: Думская Бункер контрабандистов нашли в заповеднике "Тузловские лиманы"

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"Не раз я слышал о контрабанде сигарет большими партиями в исключительной экономической зоне Украины. Слышал, что через территорию нацпарка, под крышей соответствующих структур, идет перевалка контрабанды из судов. Однако никогда не замечал каких-либо признаков. Построенные бункеры, судя по состоянию досок, еще до моего прихода в нацпарк, то есть еще до 2015 года. Возможно, это резервные хранилища контрабандного товара, в случае облавы", - говорит Русев.

Автор: Думская Бункер контрабандистов нашли в заповеднике "Тузловские лиманы"

Ученые составили акт о находке, подали заявление в полицию.

Автор: Думская Бункер контрабандистов нашли в заповеднике "Тузловские лиманы"

Министерство экологии просит военных не проводить учения в заповедниках. Это будет контролировать специальная рабочая группа. В нее войдут представители Минэкологии, Министерства обороны, работники экологической инспекции и ученые. За последние два года несколько учений произошло на территории природных парков в Херсонской и Львовской областях. Также в заповедниках Одесской области - "Тузловские лиманы" и "Тарутинский степь".