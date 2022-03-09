Украинцы захватили навигатор оккупантов, который поможет действовать на опережение

Фото: СБУ

Украинцы захватили секретный GPS-навигатор агрессоров.

Об этом сообщает СБУ.

"На днях украинские воины разбомбили танковую группу врага и ее воздушное прикрытие, состоявшее из истребителей Су-30. Поэтому в СБУ, среди прочего, попал секретный GPS-навигатор оккупантов. На устройстве – все данные передвижений и "запланированные точки" наступления захватчиков", – говорится в сообщении.

Навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку. Он пытался атаковать Николаев со стороны Константиновки.

Спецслужба Украины получила доступ к планам российских оккупантов. Это позволит действовать на опережение.

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При этом украинцы сбили российские "Су-30". Летчики прошли Сирию, бомбили там мирных жителей. Но первый вылет на Украину оказался для них последним. Теперь пилоты в плену, с ними работает СБУ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной список военных преступников 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск). Эти летчики принимают участие в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам, говорится в сообщении ведомства.