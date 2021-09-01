Украинцы в Польше похищали автомобили

Задержали трех украинцев, членов банды похитителей авто. Фото: ua.news

В польском городе Катовице задержали шестерых членов польско-украинской преступной группы, которые похищали автомобили и мотоциклы.

Они также занимались наркопреступностью. Об этом сообщает Польское радио.

Среди задержанных - трое украинцев и трое поляков. У них изъяли четыре мотоцикла и легковой автомобиль, автозапчасти, 1,5 кг амфетамина, марихуаны и наличные.

Кроме того, силовики обнаружили оборудование, используемое для профессионального выращивания конопли.

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Участники банды с 2020 года по всей стране похищали транспортные средства и скупали похищенные авто и запчастей к ним.

Злоумышленникам предъявили обвинения. Двух граждан Украины взяли под временный арест. Остальные задержанные находятся под надзором полиции.

Польские пограничники в первом полугодии этого года отказали во въезде в страну 10 тыс. 368 гражданам Украины. Это почти на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (17 тыс. 109 человек).