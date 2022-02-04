Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу

Украинским перевозчикам грозит тюрьма. Фото: ГПСУ

В окрестностях села Большая Бойгань Берговского района Закарпатской области задержали нелегальных мигрантов.

Офицеры оперативного подразделения Мукачевского пограничного отряда получили информацию о готовящемся преступлении, передает Государственная пограничная служба Украины.

По их информации, межведомственная группа пограничников, сотрудников Нацполиции и СБУ остановила два автомобиля под управлением граждан Украины.

"В одном из авто кроме водителя находились двое мужчин и две женщины, которые имели паспорта граждан Афганистана. Иностранцы были одеты в белые маскхалаты. По информации пограничников, перевозчики имели целью нелегально переправить афганцев через границу в Венгрию", - говорится в сообщении.

Украинцы раньше уже занимались незаконной переправкой иностранцев через границу. С одного нелегала требовали от $5 тыс. до $6 тыс.

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Им объявили о подозрении. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

В Хмельницкой области, в 35 км от границы с Молдовой, пограничники обнаружили контрабандистов с самолетом. Задержали троих украинцев и одного гражданина Молдовы. Злоумышленники готовились переправиться через государственную границу на списанном и практически непригодном для полетов самолете АН-2.