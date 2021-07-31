Украинцы массово гибнут на водоемах. Впечатляющие цифры

Во всех уголках страны регистрируют инциденты и несчастные случаи на воде Фото: ГСЧС

С начала 2021 года в Украине утонуло более 900 человек.

Почти 400 из этих трагедий произошли с начала июля. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Среди утонувших в этом месяце 40 несовершеннолетних.

Много несчастных случаев происходит вследствие игнорирования людьми элементарных правил поведения на воде.

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В связи с этим ГСЧС напоминает элементарные правила безопасности во время отдыха на воде:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас температура воды должна быть не ниже 17°С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

24 июня нашли тело 36-летнего мужчины, который с дочерьми погиб в Киевском море вблизи села Лебедевка Киевской области. Поиски продолжались четверо суток.