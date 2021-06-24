Нашли тело мужчины, погибшего вместе с дочерьми

Тело 36-летнего мужчины, который с дочерьми погиб в Киевском море вблизи села Лебедевка Киевской области, нашли сегодня, 24 июня. Поиски длились четверо суток.

Тело заметили местные жители, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"В 14:30 в акватории Киевского водохранилища вблизи Лебедевки Вышгородского района, местные жители нашли тело мужчины, поиски которого длились четверо суток", - сказано в сообщении.

Тело погибшего передали экспертам.

Трагедия произошла 20 июня. Семья с дочерьми 4 и 11 лет плавала на матрасах, их отнесло от берега. Они перевернулись. Мать и младшую девочку вытащили свидетели. Ей делали искусственное дыхание, но она умерла по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток в более 10 км от места исчезновения, вблизи села Козаровичи. Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.