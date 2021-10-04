Украинца в Беларуси приговорили к трем годам колонии

Мужчину обвинили в участии в протестах. Фото: Pexels

В Беларуси гражданина Украины приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима за участие в акциях протеста.

Прокуратура Минска заявила, что гражданин Украины Ф. в августе-сентябре 2020 года участвовал в демонстрациях после выборов.

"В ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций", - говорится в сообщении прокуратуры.

Его обвиняют в создании и ведении Telegram-чата, в котором обсуждали рисование протестной символики и надписей в городе.

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"Выступая в роли организатора, Ф. подыскал и изготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера. В результате таких действий причинен ущерб на сумму более 2,5 тыс. рублей", - заявили в прокуратуре.

В украинском также конфисковали мобильный телефон.

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