ООН обеспокоена пытками участников протестов в Беларуси

В организации обеспокоены пытками белорусских митингующих. Фото: БелТа

В Организации Объединенных Наций обеспокоены сообщениями о систематических пытках участников акций протеста в Беларуси.

Об этом заявила верховный комиссар ООН Мишель Бачелет на Совете по правам человека в Женеве, передает пресс-служба организации.

Согласно сообщениям, около 30% задержанных митингующих в Беларуси - женщины и девушки.

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"В Беларуси продолжаются серьезные ограничения основных свобод. Против представителей гражданского общества и независимых СМИ проводят полицейские рейды и политически мотивированные аресты и уголовное преследование активистов и журналистов", - заявила Бачелет.

В тюрьмах Беларуси за свои взгляды находятся более 650 человек. В частности, 27 журналистов и работников СМИ остаются под стражей.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются протесты против результатов президентских выборов, на которых победителем объявили Александра Лукашенко.