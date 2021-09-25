ООН обеспокоена пытками участников протестов в Беларуси

В Организации Объединенных Наций обеспокоены сообщениями о систематических пытках участников акций протеста в Беларуси.
Об этом заявила верховный комиссар ООН Мишель Бачелет на Совете по правам человека в Женеве, передает пресс-служба организации.
Согласно сообщениям, около 30% задержанных митингующих в Беларуси - женщины и девушки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД требует от Беларуси освободить Михаила Ференца
"В Беларуси продолжаются серьезные ограничения основных свобод. Против представителей гражданского общества и независимых СМИ проводят полицейские рейды и политически мотивированные аресты и уголовное преследование активистов и журналистов", - заявила Бачелет.
В тюрьмах Беларуси за свои взгляды находятся более 650 человек. В частности, 27 журналистов и работников СМИ остаются под стражей.
В Беларуси с августа 2020 года продолжаются протесты против результатов президентских выборов, на которых победителем объявили Александра Лукашенко.
Комментарии