"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение

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Фитнес-тренера 45-летнего Алексея Волкова, который едва не убил в своем доме в селе Нижняя Дубечня Киевской области свою девушку 33-летнюю Ольгу Войтенко, будут судить за умышленное убийство еще одной любимой.

Речь идет о 35-летнюю Виктории Манкевич, которую Волков выбросил с балкона многоэтажки в Соломенском районе Киева 13 апреля 2016-го. Тогда дело расследовали как самоубийство. Однако теперь полицейские нашли доказательства, что к гибели женщины причастен подсудимый Волков. Во время ссоры с бывшей сожительницей, подозреваемый схватил ее за одежду и перебросил через перила балкона общего пользования на девятом этаже. Пострадавшая погибла на месте происшествия. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Киевщины Андрей Небытов.

"Волкова задержали за жестокое избиение своей девушки. Дело расследовали как покушение на убийство и две недели назад передали в суд. Однако в ходе расследования этого дела открылись многочисленные факты жестокого обращения Волкова с другими женщинами, начиная еще с 2012 года. Нам давали очень много свидетельств. И одно из таких странных самоубийств произошло в Киеве. По нашей инициативе дело передали нам. И мы собрали многочисленные доказательства убийства женщины", - рассказал Небытов.

Подозрение в умышленном убийстве Волкову объявляли, когда привезли на подготовительное заседание по делу о покушении на убийство Ольги Войтенко.

"Адвокаты ушли из суда и не присутствовали, когда подозрение объявляли. Сам Волков расстроился, дергался постоянно. А когда его везли обратно в изолятор - смотрел, кто из друзей пришел его поддержать. Но как раз никто и не пришел. Только мать. Волков жестокий садист. Своим любимым он говорил, что уйти от него невозможно. Можно только умереть", - рассказал адвокат потерпевшей Войтенко Сергей Старенький.

Добавил, что Ольга заканчивает физическую реабилитацию. Однако психологическое состояние остается тяжелым. С ней работают специалисты.

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Присутствовала в суде и мать убитой Виктории - Людмила Манкевич. Женщина держала фото дочери, а когда ей сообщили новость, что за ее гибель Волкова будут судить - чуть не потеряла сознание.

"Моя дочь погибла от его рук. 10 апреля она мне прислала смс, что у нее все хорошо. 15 или 16 числа собиралась ехать в Конго в командировку. Но 12-го позвонила отцу и сказала, что у нее проблемы. Сказала, что завтра будет у нас, в Киеве. Но так и не приехала. А потом мы узнали ужасную новость. Мне дочь не вернут. Но я хочу, чтобы этот изверг был наказан по справедливости за всех девушек, которых он убил", - рассказала Людмила.

Подготовительное заседание по делу о покушении на Ольгу Войтенко не произошло, поскольку судья была занята в другом процессе. Его перенесли на 2 июня.

21 сентября в прошлом году 45-летний Алексей Волков едва не убил в своем доме в с. Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской свою девушку 33-летнюю Ольгу Войтенко из Константиновки Донецкой области. Женщина хотела уйти от Волкова. И перед этим сказала ему о своем решении. От смерти ее спасли соседи Волкова, которые прибежали на ее крик. Мужчину задержали на следующий день. С того времени находится под стражей.