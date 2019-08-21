Угрожали расправой - киевляне грабили элитные квартиры

Задержали киевлян, которые грабили элитные квартиры.

Они пытались убежать в разные места страны. В задержании банды участвовали сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников. Обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущества. Арестовали автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

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Полицией открыто уголовное производство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам.

Сегодня ночью в Дарницком районе Киева вооруженный ружьем злоумышленник ограбил офис депутата. Впрочем, его остановила охрана. Во время задержания он получил пулю в лицо, сообщает Информатор.