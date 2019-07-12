Угрожал взорвать газ: киевляне пытаются выселить опасную соседку

Жители одной из киевских многоэтажек боятся соседки. Она раньше перерезала газовый шланг и чуть не подорвала дом. Теперь вернулась после принудительного лечения. Фото - Obozrevatel

Жители одной из киевских многоэтажек пытаются защититься от опасной соседки. Она, по их словам, пыталась взорвать дом газом. Вернулась домой после принудительного лечения. И люди снова волнуются за свою жизнь.

Все ответственные инстанции оставили их наедине с опасной соседкой. Единственное, чего удалось достичь: чтобы соседке не подключили снова газ.

"Она ходила по инстанциям, чтобы ей снова подключили газ. Она тогда перерезала газовый шланг, когда все это произошло. И хотела теперь подключить снова. Но жители нашего подъезда, и даже некоторые жители соседних подъездов с нашего дома подписали соответствующее заявление. И, как я понимаю, газ ей не подключили", - говорит жительница дома Светлана Шевченко, передает "Сегодня".

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Светлана вспоминает: говорила с опасной соседкой после ее лечения. Однако разговоры ни к чему не привели. Сейчас она не может проконтролировать женщину. Даже социальные работники не могут попасть в ее квартиру.

Юрист Виктор Чевгуз советует людям обращаться в суд, чтобы женщину забрали на лечение. Хотя и объясняет, что это будет временное решение. При этом юрист подчеркивает: в Украине существует успешная судебная практика принудительного отселения опасных соседей.

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